FOTOD | Kultuurikatla garderoobide juures ei tahtnud melu lõppeda. villemdrillemi kontserdile saabunud Jüri Ratas jäi rahva piiramisrõngasse

Muusik villemdrillem esitles laupäeva õhtul Kultuurikatlas täismajale oma uut albumit „väljateenitud“. Teiste seas käis esitluskontserdil poliitik Jüri Ratas, kellel oli pärast kontserdi lõppu Kultuurikatla garderoobide juures rahvaga aktiivne ühispildistamine. „Ma olen igal juhul väga liigutatud sellest. Ja see on väga tore. Kui inimestel on soov pilti teha, siis kindlasti olen valmis seda ka tegema,“ ütleb Jüri Ratas.