ÜLEVAADE | Eesti skandaalsed naised: kes on ületanud uudiskünnist piimavanniga, kes püüab tähelepanu arvukate suhetega

Naistepäeva tähistamise ajalugu on pikk ja rikkalik. Tihtipeale viiakse lilli nendele naistele, kes on eriliselt südamesse pugenud või millegi tähelepanuväärsega hakkama saanud. Viimasest võttis kinni ka Kroonika, kes teeb ülevaate nendest tuntud Eesti naistest, kes on tähelepanu pälvinud eelkõige oma skandaalidega.