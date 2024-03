Tõeline üllatus! Oudekki Loone naudib juba pool aastat emarõõme: pisike beebi nägi ilmavalgust tarkusepäeval

Endine riigikogu liige Kerstin-Oudekki Loone ja tema pere elu muutus 1. septembril, kui ilmavalgust nägi poeg Aurelio Nigolas. Oudekki sõnab intervjuus, et on laste saamist alati võtnud pragmaatiliselt. „See tähendab, et küll nad tulevad kui tulla tahavad,“ leiab pisipoja ema.