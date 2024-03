ARMAS KLÕPS | „Peikaga kultuursed.“ Laura Põldvere näitas esimest korda enda piloodist silmarõõmu

Pühapäeva lõunal tegi Laura Põldvere sotsiaalmeediasse postituse, kus kajastas hetki, mil on oma akusid laadinud. „Olgugi, et suurlinnade elu ja melu on see, mis mind (artistina) enamasti igapäevaselt ümbritseb, siis vahel on tore eemale saada. Killuke minu südamest kuulub Lõuna-Eestile ja kõigele mõnusale, mis sel pakkuda on!“ kirjutas ta armsa fotoseeria juurde. Eelkõige püüdis tähelepanu üks pilt ja selle juurde viitav tekst. Mustvalgel fotol näitab Laura esimest korda oma silmarõõmu. „Peikaga kultuursed,“ on ta autos tehtud klõpsu juurde kirjutanud.