NALJAKAD VIDEOD | „On toimunud koletu loomevargus.“ Franz Malmsten ja Maiduk keerasid huvitava kokkusattumise humoorikaks olukorraks

Franzu video jõudis ka Maidukini, kes sellele omakorda reageeris. „Kuule, selles suhtes, et ideed on vabavara, on ju. Aga sina, Franz, sina neid narkonalju ei lähe tegema,“ hoiatas ta Malmstenit. „Sa võid muud asjad varastada. Varasta kasvõi aluspüksid tal jalast ära. Aga neid narkonalju sina ei tee Franz, sellepärast, et sina ju ei tee narkotsi,“ ütles Maiduk. Oma postitusele lisas ta ka teemaviite #naljakas.