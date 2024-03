Poolteist aastat tagasi esines vaid 100 inimesele! Briti muusikaauhindadel võidutsenud artist Raye tegi ajalugu

Londonis O2 Arenal toimunud tänavustel Briti muusikaauhindadel võidutses jõudsalt Raye, kes sõnas pärast triumfi, et tema karjääris on olnud palju tõususid ja mõõnasid ning alles poolteist aastat tagasi oli ta artist, kes esines umbes 100 inimesele ning plaadifirma, mille all ta kolm aastat tagasi oli, keeldus tema plaate avaldamast. Raye lahkus enne oma praeguste hittlugude („Escapism“, „Prada“) avaldamist plaadifirma Polydor alt ning andis lood välja iseseisva artistina.

Raye võitis auhinnatseremoonial parima Briti albumi, artisti, uue tulija, R’n’B artisti, laulukirjutaja ja parima Briti loo kategooriates. Ainsa kaotuse pidi Raye vastu võtma parima popartisti kategoorias, kus tituleeriti võitjas Dua Lipa.

„Ma tunnen end nagu uus artist,“ sõnas Raye parima uue tulija auhinda vastu võttes. „Ma avaldasin oma esimese laulu, kui olin 15 ja esimese lühialbumi, kui olin 16 - ma ei lähe ajas tagasi ja kuula neid üle, sest need ei ole enam head,“ selgitas artist, et tema muusika on läbinud täieliku uuenduskuuri.

Briti muusikaauhindade võitjad

Parim Briti album

Blur „The Ballad of Darren“

J Hus „Beautiful and Brutal Yard“

Little Simz „No Thank You“

Raye „My 21st Century Blues“

Young Fathers „Heavy Heavy“

Parim Briti artist

Arlo Parks

Central Cee

Dave

Dua Lipa

Fred Again

J Hus

Jessie Ware

Little Simz

Olivia Dean

Raye

Parim Briti ansambel

Blur

Chase & Status

Headie

One & K-Trap

Jungle

Young Fathers

Parim uus tulija

Mahalia

Olivia Dean

PinkPantheress

Raye

Yussef Dayes

Parim Briti lugu

Calvin Harris ja Ellie Goulding „Miracle“

Cassö, Raye ja D-Block Europe „Prada“

Central Cee „Let Go“

Central Cee ja Dave „Sprinter“

Dua Lipa „Dance the Night“

Ed Sheeran „Eyes Closed“

J Hus „Who Told You“

Kenya Grace „Strangers“

Lewis Capaldi „Wish You the Best“

PinkPantheress „Boy’s a Liar“

Raye „Escapism“

Rudimental, Charlotte Plank ja Vibe Chemistry „Dancing Is Healing“

Stormzy ja Debbie „Firebabe“

Switch Disco ja Ella Henderson „React“

Venbee ja Goddard „Messy in Heaven“

Parim rahvusvaheline artist