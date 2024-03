ARMAS VIDEOKLIPP | „Sa oled parim!“ Justin Timberlake tähistas abikaasa Jessica Bieli sünnipäeva südamliku postitusega

Sünnipäevalaps ise viskas nalja seksika pildiseeria all, mille ta sünnipäeval puhul postitas, et ta pole „mitte maffia naine, vaid maffia ülemus“. Kuumal pildiseerial poseerib näitlejatar üleni mustas riietuses ning paistis, et esimesel pildil unustas ta seeliku selga panemata ja kattis oma jalgu vaid mustade sukkade ja kontsakingadega.