Vau! Villu Jaanisoo rehvidest valminud toolid vallutasid Pariisi moenädalala

„Arvestades toolide hiiglaslikku suurust, tundus soov esialgu veidi utoopiline, kuid suhtluse käigus sai kiiresti selgeks, et moebrändil on suutlikkus kunstiteoste transpordi ja kõige sellega seonduva organiseerimiseks täiesti olemas,“ räägib Roos. „Samuti on nad varem sarnastel eesmärkidel eri muuseumidest ja kunstnikelt kunstiteoseid laenanud. Ka kuraatoritele tundus Acne Studiose stiil väga ambitsioonikas.“