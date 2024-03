Ainult kiireimatele! Algas suve oodatuima festivali BEACH GRIND 2024 piletimüük

Eelmisel aastal külastas Beach Grindi rekordarv inimesi. Et festival on iga aastaga paisunud aina suuremaks, saab 2024. aasta festivalist samuti võimasaim siiani. Suve üks oodatuimaid muusikasündmusi toimub Pärnu rannapargis ning Villa Ammende aias. Publikut rõõmustavad eelmisest aastast festivalifännile meelde jäänud kolm lava.

„Nagu ikka, siis Beach Grind tuleb ka sel aastal veelgi võimsam. Eriti võimas on see, et sel korral esinevad Beach Grindi kaks peaesinejat Eestis esmakordselt. Muidugi ei saa ka mainimata jätta, et üllatusi on oodata veelgi,“ kommenteerib Kaarel Sein, üks festivali korraldajatest, vihjates sellele, et esinejate nimekiri täieneb veel edaspidi väga vingete üllatustega.