„Eesti esi-nepobeebi kapsaks ära!“ Stand-up karjääriga alustanud Franz Malmstenit süüdistatakse loomevarguses

Lõppenud nädalavahetusel avastas aina rohkem tuntust koguv koomik Maiduk, et tuntud näitleja Franz Malmsten on justkui varastanud tema idee. Nimelt olid mõlemad mehed otsustanud, et oma stand-up’i reklaamimiseks tuleb promofotol istuda vetsupotil.