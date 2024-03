„Soovisin algusest peale, et see film ei tuleks meeste traumadest ning minevikust.“ Vallo Toomla uus film vaatleb eesti meeste elurõõmu otsinguid

Filmi lähtepunktina tõi režissöör välja soovi tabada olevikku ja oskust väärtustada seda, mis meil on. „Soovisin algusest peale, et see film ei tuleks meeste traumadest ning minevikust. Otsisin olevikku, mis on pidevalt kaduv, hääbuv, kuid samas alati uus,“ sõnab Vallo Toomla. „Usun, et tabasin maailma, mis on samaaegselt justkui minevikku kuuluv, kuid endiselt elujõuline. Justkui mingi vaheala. Nagu inimene, kes on seismas oma elu keskpunktis, vaadates korraga tagasi ning edasi. Kas me oskame seda väärtustada, mis meil on? On meil meeles, mis meid rõõmustab ja tugevana hoiab, mis lohutab ja teeb meist just selle, kes me oleme?“