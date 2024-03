Põnev telemäng alustab! Selgus, kes lähevad „Kahevõitluse“ esimeses osas vastamisi

„Kahevõitlus“ on saade, mida on põnev mängida nii võistlejana stuudios kui ka vaatajana kodus teleri ees. Kristjan Jõekalda kinnitusel on see rahvalik, meeleolukas ja mõnusa tempoga saade.

„Tegelikult on see lihtne mäng laia silmaringiga inimestele. Boonuseks on see, et saadet võib ühtviisi hästi jälgida nii heliga kui ka helita, vastusevariandid on ekraanil näha ja innustavad kirglikult kaasa nuputama,“ selgitab Jõekalda. „Saate küsimused on kombinatsioon teadmistest, taktikast ja loomulikult ka õnnest,“ lisab produtsent Teet Margna.