Winny Puhhi laulja Indrek Vaheoja võrdles aastakümnete pikkust bänditegu abieluga: piisab sellest, kui sa põhiasjad ära ütled, sa ei valeta, oled aus

Vaheoja selgitas ka, et bändi pikale koospüsimisele aitab kaasa bändiliikmete ühised eesmärgid. „Miks me seda kõike tegema hakkame? Kas sellepärast, et on vaja lihtsalt kodust ära saada, on vaja tegeleda hobiga, on vaja naisi saada, on vaja raha palju teenida,“ tõi ta näiteid, mis inimesi on bändi tegema ajendanud ning lisas, et Winny Puhhis on prioriteedid enam-vähem samasugused.