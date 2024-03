Retro FMi eetris antud avameelses usutluses tunnistas Arbo, et ta ei mõista, miks eelkõige arvatakse, et just temal üle viskas ja ta ise pere juurest vabatahtlikult ära läks. „See kõik on... Me ei hakka siin seda lahkama, see pole esiteks õige viis käituda inimesega, kellega sa oled nii pikka aega toredasti koos olnud, ja teiseks, las jääb midagi saladuseks ka... Aga lühidalt öeldes, ma küll ei tunne tohutut süüd peale selle, et olen igavene logard, mõttelaisk, mida kõike saaks veel enda iseloomustamiseks lisada...“ jäi Arbo mõttesse.