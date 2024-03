Danel Pandre käis Briti muusikaauhindadel ja sai magusa istekoha: siin maksab pilet 8 korda rohkem kui Eestis

„Ütlen kohe esimese asjana, et tegemist on väga ägeda sündmusega, ent Eesti muusikapidu on samuti väga äge ja seda ilma igasuguse tagasihoidlikuse ja irooniata,“ jagab Pandre sotsiaalmeedias oma reisikogemust. „Selge on see, et me ei saa võrrelda turu mahte, ühel juhul on inimesi 60 korda rohkem, saal mahutab 5 korda rohkem (saali rent on 10 korda suurem) ning pilet maksab 8 korda rohkem. Küll aga saame me võrrelda ideid, show dünaamikat, tehnilist produktsiooni ja lahendusi - ühesõnaga elamust, mille saab publik saalis ja ekraanide taga.“