FOTOD | Vaata, kes käisid uue sarja „Valetamisklubi“ esitlusel

Sarja stsenaariumi on kirjutanud Reeli Reinaus ja Katariina Libe ning produtsent, režissöör ja operaator on Ergo Kuld. „Kunagi varem pole sellise teemapüstitusega kodumaist sarja Eesti telekanalitesse jõudnud – see on väga kaasaegne, haarav ja süžeepööretega, mis krutivad loo kulgedes põnevust aina juurde,“ märkis Ergo Kuld. Kulla kinnitusel on ahistamise-tühistamise teemad vägagi päevakajalised ning sari paneb kindlasti kaasa mõtlema, kõnetades nii noori kui ka vanemaid vaatajaid.

„Väga huvitav on näha noorte liini – seda, kuidas nad end ühiskonnas tunnevad, mida mõtlevad või mis on nende käitumise tagamaad. Omaette teravalt kerkib pinnale tõdemus, et tänapäeva noortel võib olla keeruline eristada päriselu virtuaalsest. See tähendab, et otse vaatajate silme all läheb süütu mäng kohati täiesti käest ära ja taipamine, et reaalsus tähendab vastutust oma tegude eest, võib lõppeda traagiliselt. Põnev on jälgida, kuidas üldisema teema valguses avanevad osa-osalt tegelaste taustad ja asjad, mis esmapilgul näivad ühtmoodi, on tegelikkuses hoopis teistsugused,“ kirjeldas Ergo Kuld.