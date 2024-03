Grete Lõbu Vasaloppeti 13tunnisest teekonnast: raske oli siis, kui ühel hetkel läks pimedaks

„Enesetunne on oluliselt parem, kui arvasin, et võiks olla pärast seda ikka üsna raju pingutust,“ nentis Lõbu, et ta on ikka veel seest tühi.

„Ma teadsin, et starti tuleb üle 15 000 inimese, aga reaalsuses oli see veel hullem. See mass peab hakkama ühekorraga liikuma, aga ei hakka. See esimene tõus – kui sinna mäkke minnakse kolm kilomeetrit, siis lihtsalt seisad seal, poolteist tundi seisad, sest see mass ei liigu. See on midagi, mida püüdsin ette kujutada, aga ei kujutanud ja ma ei saa seda kunagi ka nii piisavalt sõnadesse panna, et kuidagi öelda, mis see on,“ muljetas Lõbu, et Vasaloppetil olev rahvahulk oli uskumatu.