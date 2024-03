Kas ikka aitab? Calvin Harrise nipp lennuväsimuse eemale peletamiseks tekitas stjuardessis õõvastust

„Ma olin vaid paar nädalat tagasi British Airwaysi lennul ja stjuardess ütles mulle imestunult, et pole kunagi varem näinud kedagi oma istmel mune purustamas ja neid suhu valamas,“ meenutas Harris intervjuus BBCle.

„Aga mina teen nii. Mul oli neid kuus. Mulle meeldib munavalgest lahti saada, nii et alles jääb ainult toores munakollane. Ma leian, et see aitab mul vabaneda lennuväsimusest,“ kirjeldas DJ omapärast nippi.