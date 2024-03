Vajas puhkust! Oma haiget abikaasat kuninglikes kohustustes asendav kuninganna Camilla võttis nädalaks aja maha

Kuningas Charles tuli oma vähidiagnoosiga avalikkuse ette täpselt kuu aega tagasi, 5. veebruaril. Sellest ajast saati on mitmeid tema kuninglikke kohustusi täitnud hoopis abikaasa Camilla, samal ajal kui kuningas saab vajaminevat ravi ja puhkust. Kuningas on siiski jätkanud tööd kulisside taga ning veebruari lõpu poole võttis ta ette ka kohtumise Ühendkuningriigi peaministri Rishi Sunakiga. Camilla on Charlesi aga mitmetel visiitidel asendanud. Kokku on kuninganna võtnud kuu ajaga ette 13 kuninglikku visiiti ning nüüd teatas Briti kuningakoda, et ka 76-aastane kuninganna vajab korraks aja maha võtmist.

Briti kuningliku ajakirja autor Ingrid Seward selgitas, soovitus puhkuseks tuli kuningalt endalt, kes nägi, et Camilla on üleväsinud. „Kuningas nägi, et ta on kurnatud. Camilla on olnud ülimalt mures oma mehe tervise pärast, kuid ta on olnud ka see, kes on pidanud kuninglike visiitide tihedat ajakava järgima. Ta on tahtnud olla tema ja Kate’i jaoks pidevalt olemas, kuna neil mõlemal on terviseprobleemid.“