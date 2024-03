VIDEO | Muusik ja produtsent Karl Killing kinnitab Warnerist koondamist

Kuigi Warner Music Balticsi juht Karl Sirelpuu ei saanud Kroonikale koondamisteateid kommenteerida, kinnitas Karl Killing, kes on plaadifirmas nii artist kui ka töötaja (A&R), oma TikToki platvormil, et tõesti toimuvad Eesti muusikat ööstuses muutused.

„Me ei ole veel plaadifirmaga kokku saanud ja edasi rääkinud, mis täpselt saab. Me võtame rahulikult ning ma sain aru, et artistide pooleliolevad projektid lõpetatakse ära,“ sõnab Kroonikale Aropi mänedžer Kristina Pärtelpoeg , kelle hääles pinget ei ole. Arop esitles veel eelmisel nädalal oma teist singlit „Aamen“.

Eesti muusikaekspordi organisatsiooni Music Estonia juht Ave Tölpt ütles, et tegemist on olulise muudatusega ja see paneb ka Music Estoniat rohkem pingutama, et siinset muusikatööstust toetada.