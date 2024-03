Warner ees, Sony Music järel. Kas Eestist kaob ära ka teine maailmakuulus plaadifirma?

Sel nädalal tuli avalikuks, et maailma üks suurimaid plaadifirmasid Warner Music koondab Baltikumis kõik töötajad ning viib kogu tegevuse Soome ja Rootsi kontoritesse. Allikad muusikavaldkonnast kinnitavad Kroonikale, et ka teine suurfirma Sony Music lõpetab Eestis koostöö kahe töötajaga. Kas see tähendab, et siinselt turult on kadumas lühikese aja jooksul ka teine suur plaadifirma?