Kas palee trikitab inimestega? Vandenõuteoreetikud ja printsessi fännid on kindlad, et udusel paparatsofotol olev naine ei ole Kate

Eile ilmus kõmulehel TMZ udune foto, mille kohta väideti, et tegemist on esimese klõpsuga Walesi printsessist pärast mitme kuu pikkust haiguslehte. Antud fotot pole avalikustanud ükski briti väljaanne ning ka sotsiaalmeedias on suurem enamus kuningliku perekonna jälgijates kindlad, et pildil olev isik ei ole Kate.