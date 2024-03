Sakslasel keelati ropendada, Iisraeli esindaja ei tohi rääkida surevatest inimestest. Eurolugude laulusõnad lähevad muutmisele

Eurovisioni lauluvõistlusel osalemine pole kunagi olnud Saksamaa tugevaim külg. Saksa lauljanna Lena Meyer-Landruti võit aastal 2010 (lauluga „Satellite“) oli erand, kuid enamasti on Saksamaa esindajad olnud finaalis edetabeli tagaotsas, nagu ka nende möödunud aastane esindaja Lord of the Lost. Kihlveokontorite arvates ei suuda ka sel aastal Saksamaa esindaja Isaak Eurovisioni publikut looga „Always On The Run“ vallutada, kirjutab Deutsche Welle.