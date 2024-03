Liis Lemsalu vastab fännidele: kuidas plaadifirma koondamine tema loomingu väljaandmist mõjutab?

Sel nädalal tuli avalikuks uudis, et maailma üks suurimaid plaadifirmasid Warner Music Baltics, mis on koduks Eesti artistidele nagu Liis Lemsalu, Gameboy Tetris, Karl Killing, Andreas ja Arop, paneb Baltikumis uksed kinni ja koondab 30 inimest. Uudisest jäi õhku küsimus, mis saab artistidest ja nende lepingutest? „Warner Music jätkab enda teenuste pakkumist Balti turul. Teostame oma tööd Helsingi ja Stockholmi kontorite kaudu,“ kommenteeris Warner Music Finland müügijuht Kimmo Hintikka ERR kultuurile.

Uudise tuules vastab ka Liis Lemsalu, mis saab tema muusika väljaandmisest. „Fännidele, kes uurivad, et kas mul ikka uut muusikat tuleb, siis vastus on kindel JAH,“ kirjutab Lemsalu sotsiaalmeedias ja jagab infot, et 4. aprillil ilmub tema uus laul.

Liis Lemsalu mänedžer Sandra Sersant sõnab Sky portaalile: „Warner Music Baltics’i sulgemise uudis tuli ootamatult. Liis Lemsalu kindlasti jätkab ja hetkel käib meil töö 4.04 ilmuva singli ja videoga ning rõõmustame, et aastataguse hittsingli „PAUS“ turunduskampaania on nomineeritud homsel EMEA galal!“

Uut muusikat ja albumit on Warneri artistide nimistust oodata ka Karl Killingul, kes küll A&Ri kohalt koondati, aga muusikuna tegutseb edasi.



Liis Lemsalu liitus Warneriga 2021. aastal. „Liitumine Warneri tiimiga on minu jaoks ülimalt sütitav!“ oli toona Liis elevil. „Ma pole väga-väga pikalt ühegi suure plaadifirmaga sellist koostööd teinud, seega on see äge võimalus oma karjäärile uut suunda anda.“

„Kuigi mul on Eestis oma kindel kuulajaskond ja fännibaas juba olemas, siis on põnev näha, kuhu see koostöö mind viib ja mida me korda hakkame saatma. Eriti kruvib pinget koos erinevate välismaiste laulukirjutajatega muusika loomine. 2021 tuleb minu jaoks üks uute kogemustega aasta!“ rõõmustas lauljanna uue ettevõtmise üle toona. Wareri alt on Liis andnud välja hitid nagu „Paus“, „Planeet L“, „Magusvalus“, „Teesklejad“ jpt.