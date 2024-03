„Biwa järve 8 nägu“ suurejooneline esilinastus toimus Rotterdami festivalil

Rotterdami festivali näol on tegemist ühe Euroopa vanema filmifestivaliga, mis on pühendunud tugeva autoripositsiooniga talentide linateostele ja toimub sel aastal juba 53. korda. Seda enam oli põhjust rõõmu tunda, et „Biwa järve 8 nägu“ linastus välja müüdud saalile.