Jaagup Tuisk annab bändiga Kinomajas oma esimese soolokontserdi

Jaagupi singlid nagu “Beautiful Lie”, “Tuhk ja tolm”, “miinusprojekt” ning “Bachata” on kogunud raadiotes tuhandeid mängukordi ning digikanalites miljoneid kuulamisi. Jaagup on tuntud ka oma võimsate muusikavideote poolest.

“Mul on hea meel, et sain eelmisel aastal kokku panna nii ägeda bändi, mis koosneb suurepärastest muusikutest. Meil on omavahel tekkinud väga hea klapp - igaüks toob lauale oma ideed ja muusikalise lähenemise, mis moodustab kokku suurepärase energia. Meie eelmise aasta üks tipphetki oli ülesastumine Pühajärve Jaanitulel.