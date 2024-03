„Maskis laulja“ kõik detektiivid selged: saatejuhist saab nüüd hoopis neljas detektiiv

Kuigi arvatakse, et saatejuhile on teada, kes end kostüümide sees peidavad, siis tegelikult see nii pole. „Olin täpselt samas seisus kui detektiivid ja elasin samasuguses teadmatuses, üritades mõttes vihjetest midagi kokku panna. Mõnel korral olin õigel teel, aga ütlen ausalt, et kolm neljandikku panin täiesti mööda,“ meenutab Mart Sander. Ta leiab, et eks detektiivitöö üks osa on ka pinget hoida ja rahvast eksitada: „Kui kohe esimeses saates tõde paljastada, poleks see väga põnev meelelahutus. Selle saate võlu on ikka wow-efekt, mitte see, et detektiiv Sander arvaks kohe kõik õigesti ära,“ kirjeldab ta.