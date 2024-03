Kisub rajuks! Bedwetters annab juba sel reedel kontserdi ööklubis Hollywood

“Hollywood on Bedwettersi jaoks märgilise tähendusega koht. 2007. aastal toimus just seal noortebändi võistluse finaal, mille Bedwetters lukku pani. Ülejäänud on juba ajalugu,“ sõnab Mihkel Mõttus.

16 aastat hiljem tuleb Bedwetters tagasi legendaarse ööklubi lavale, et anda enda teise albumi esitluskontsert. Bedwetters “It Is What It Is” esitatakse täispikkuses ja mõned head haamrid tulevad juurde,” kirjutab bänd enda Facebooki ürituse lehel .