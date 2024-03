FOTOD | Kas tõesti 47-aastane? Shakira näeb uutel bikiinipiltidel välja nagu 20 aastat tagasi

Kolumbia päritolu lauljanna Shakira on peagi välja andmas uut muusikat ja tähelepanu tõmbamiseks on jaganud endast seksikaid bikiinipilte. Shakira tähistas hiljuti oma 47ndat sünnipäeva ning tuleb tunnistada, et lauljatar näeb välja nagu ta oleks endiselt 20ndates.