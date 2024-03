Koit Toome tunnistab, et näeb siiani õudusunenägusid Eurovisionil käimisest: ärkan ikka paar korda aastas higisena üles ja jumala pekkis on

Kohver ja Lancelot küsisid Eurovisiooni veteranilt nõu, mida enne suurt võistlust silmas pidada. „Ma arvan, et teil on hästi, teil on hea tiim. Põhiline viga, mida ma enda peal võin öelda, on see, et kui Eesti Laulu võit tuleb ära, siis hakkab see jutt pihta, et nii... mida me nüüd selle looga teeme? Hakkame kõike ümber muutma ja teeme ülivingeks, aga selle asjaga võib väga üle pingutada või pange panna,“ rääkis Toome. Koos Laura Põldverega 2017. aastal Eurovisioonil osalenud Toome tunnistas, et see viga tehti ka „Veronaga“ - artistid lasid ennast pehmeks rääkida ning muuta ära nii laulu põhja kui etteaste lavastuse ning lõpptulemuseks oli finaali ukse taha jäämine. Kohveri küsimusele, mis kõrgemad jõud suuri muudatusi teha käskisid jäi laulja vastus napisõnaliseks, kuid vihjas siiski ühele ’kiilakale prillidega mehele’.