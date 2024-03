Asjasse olid segatud turvamehed! Armukolmnurka sattunud Miley Cyruse ema võttis kasutusele karmid meetmed, et tütar Noah oma pulmast eemal hoida

Cyruste perekonna armukolmnurga suhtes on tulnud päevavalgele uued infokillud. Kui varem spekuleeriti, et tütar Noah jäi ema Tishi abiellumisest „Prison Breakist“ tuntud näitleja Dominic Purcellist eemale seetõttu, et hoiab pärast vanemate lahutust isa poole, siis nüüd selgub, et tegelikult palkas Tish turvamehed, et tütart pulma mitte lubada.