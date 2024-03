Varalahkunud õlitöösturi Priit Piilmanni perekond tegi vähiliidule rekordilise annetuse

Meediale saadetud pressiteatest selgub, et tegemist on heategevusfondi P & E Foundation MTÜ esimese toetusotsusega. „Meie jaoks on see erilise tähtsusega, et saame oma esimese annetuse suunata vähi ennetamisele ja varajasele avastamisele. Oluline on ka see, et mobiilne kompuutertomograaf jõuab inimesteni üle Eesti – nii väikelinnadesse kui ka saartele,“ ütles heategevusfondi üks asutajatest Eve Piilmann, Priidu lesk.