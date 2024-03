Tulest ja veest läbi käinud Luisa Rõivas: see, mida teised tahavad minu elust mõelda või kirjutada, on nende maailm

Me oleme aastate jooksul ikka Taaviga poliitikast rääkinud. Ma ei saaks öelda, et palju, sest me pigem oleme sellised, kes õhtul tulevad koju ja vaatavad järele kõik uudised. Arutame tavaliselt neid teemasid, mis on endale hingelähedased ja mis on meedias palju kõlapinda saanud. Me ei ole oma arvamustes alati ühtsed. Taavi on öelnud, et minu maailmavaated on kindlasti pehmemad kui tema omad.