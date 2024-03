Tere, uus sugulane! Taylor Swifti sugupuust leiab sideme tuntud Ameerika luuletajaga

Nimelt selgus, et Taylor on sugulane luuletaja Emily Dickinsoniga. Nad pärinevad mõlemad samast Inglise immigrandist, kes 17. sajandil end Ameerika osariigi Connecticutis Windsoris sisse seadis. Too immigrant on üheksakordne Taylori vanavanaisa ja kuuekordne Emily vanavanaisa.

Varem on fännid spekuleerinud, et Taylori üheksas stuudioalbum „Evermore“ on Dickinsonist inspireeritud, vahendab Today. Kõlakatele andis hoogu tõsiasi, et ta teatas albumi väljaandmisest 10. detsembril 2020. aastal. Samal päeval on Dickinsoni sünnipäev.