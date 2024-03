Matriarh pani asjad paika! Kris Jenner kergitas saladuseloori enda ning tütarde Kimi ja Kendalli abieluplaanidelt

Ameerika tuntuima teleperekonna Kardashian-Jenneri klanni mitmed liikmed on praegusel ajal suhtes. Kõige pikem romantika on perekonna matriarhil Kris Jenneril, kes on oma poiss-sõbra Corey Gamble’iga koos olnud ligi 10 aastat. Samuti on mõned viimased kuud olnud suhtes Kim Kardashian, kelle südame on vallutanud NFL-i staar Odell Beckham Jr. Modell Kendall Jenner oli varem paar räppari Bad Bunnyga, aga viimaste kõlakate järgi on ta taas üles soojendamas armuleeki oma korvpallurist eksi Devin Bookeriga.