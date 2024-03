Kate’i onu teab midagi tema tervise kohta? Printsessi sugulane tegi krüptilise kommentaari Catherine’i olukorra kohta

Printsess Kate’i onu Gary Goldsmith lööb praegu kaasa briti populaarses tõsielusaates „Celebrity Big Brother House“. Kuna tema õetütre kohta levib palju pööraseid vandenõuteooriaid, siis on onu Gary võtnud nende kohta sõna. Ta on pahane, et kuningliku perekonna liikme nii-öelda avalikkuse silme alt kadumise osas on palju kummalisi spekulatsioone ning soovib, et Kate’ile antakse vabadust oma hiljutisest operatsioonist taastuda.