ARMAS FOTO | Poja magab rinnal: Karl-Erik Taukar reisib perega äriklassis

Eelmisel aastal isaks saanud Karl-Erik Taukar on poja Tomi ja elukaaslase Kerli Kivilaanega ette võtnud pikema reisi, välismaal viibitakse lausa kuu aega.

Võib eeldada, et tegu on pikamaareisiga, ja pikad lennud võivad peaaegu aastase väikelapsega olla vägagi väsitavad, nii vanematele endale kui teistele lennureisijatele. Muidugi saab lennureisi ette võtta näiteks äriklassis, kus on võimalik mugavamalt magada ja stjuardessid pakuvad personaalset teenindust. Nagu selgub muusiku Instagrami story’dest, siis just seda on ta otsustanud teha. Karl-Erik on postitatud pildil koos pojaga, kes magab tema rinnal.

Taukar tõdes saates „Hommik Anuga“, et tema aasta olulisimaks sündmuseks osutuski just poja sünd. „Lapse sünd oli tõesti uskumatult tore, aga ka selline asi, milleks oli raske valmistuda. Ma olen tänulik, et ta mu ellu tuli.“

Taukar on tunnistanud, et isana üritab ta olla sama hea, kui on ta lapse ema Kerli Kivilaan. „Ta on minust parem, ma tajun seda. Ta on hoolivam ja hellem ning mu lapsel on väga vedanud, sest tal on väga hea ema. Ma proovin tema moodi olla,“ sõnas mees.

Taukari lapse ema on endine Põhja-Tallinna bändi solist Kerli Kivilaan. Kerli ja Karl-Eriku suhe sai alguse 2014. aastal.