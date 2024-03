Tõsine konkurent! Hollandi eurolugu „Europapa“ purustas esimestel päevadel mitu rekordit

Joost Kleini lugu „Europapa“ kogus 24 tunniga Spotifys 1 216 921 kuulamist. Selle tulemusega purustas Klein senise Duncan Laurence’i „Arcade’i“ rekordi. Samuti lööb lugu laineid Belgias, olles tõusnud naaberriigi Spotifys populaarseimate lugude edetabeli tippu. Eesti Spotify top 50-s on lugu tänase seisuga 31. kohal. 5MIINUSE eurolugu „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ hoiab tugevat 2. kohta.

Kolme päevaga on „Europapa“ ametlik muusikavideo Youtube’is üle 6.4 miljoni vaatamise kogunud ning on hetkel selleaastase võistluse vaadatuim muusikavideo.

Joost Klein on öelnud, et Eurovisionil osalemine on tema jaoks unistuse täitumine ning selliste numbritega on kindel, et Hollandi loost saab ülemaailmne hitt.