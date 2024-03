Ei olegi täiskohaga räppar, ehitaja või ärimees: Arop avaldas oma üllatava igapäevatöö

Hiljuti singli „Aamen“ avaldanud räppar Arop jagab Instragramis killukest oma igapäevatööst ning kirjutab video juurde: „Siis kui saad teada, et su label koondab kõiki..“ Sellega viitab Arop uudisele, et sel nädalal tuli avalikuks uudis, kuidas maailma üks suurimaid plaadifirmasid Warner Music, mille artistide nimistus ka tema on, koondab Baltikumis kõik töötajad ning viib kogu tegevuse Soome ja Rootsi kontoritesse.

Räppar ronib igapäevatöös mobiilimastide otsa, vahetades seal erinevaid antenne ja raadioid. „Nii et saja meetri kõrgusel umbes tiksume seal ja niimoodi päevas me tunde veedame seal,“ jagas Arop Sky portaaliga oma füüsiliselt nõudlikku, kuid rahuldust pakkuvat tööd. „Olla nii öelda tuntud inimene on väsitav, aga see on väsitav selles mõttes, et see muudab laisaks ja mulle ei meeldi laisk olla,“ selgitab ta.