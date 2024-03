Depressiooniga võitlev näitleja Natali Väli: detsembris oli päevi, kui suutsin vaid hambaid pesta

See juhtus mõni aasta tagasi, kui teda tabas esimest korda depressioon, mida kahe väikese tütre ema pidas esialgu väsimuseks ja siis mõistis Natalile paariks tunniks külla tulnud parim sõbranna, pereterapeut Gea Ashilevi, et pikaaegne semu pole päris tema ise, kirjutab Naisteleht.

Viimane depressiooni hoog tuli Natalil eelmisel aastal: ta ei olnud enam kodune ema, Velvo Väli abikaasa, Rakvere teatri näitleja. Natali kehitab õlgu: „Mul oli identiteedikriis.“

Ta ei tahtnud midagi teha, detsembris oli päevi, kui suutis vaid hambaid pesta: „See oli päris kõva sõna.“ Need ongi hetked, kui tal on raske uskuda, et on midagi väärt – suudab, saab ja oskab.

2022. aasta lõpus andis Natali Väli leebelt teada, et lahkub Rakvere teatrist, mida juhib tema endine abikaasa Velvo Väli.

Küsimusele, miks ta näitlejatöö Rakvere Teatris lõpetab, vastas Natali, et ring sai täis. „Mulle tundub, et olen saanud piisavalt kogemust, küpsemist, õppetunde, rõõmu ja valu. Tunnen, et see on ühe etapi lõpp. Kogu mu sisetunne ja intuitsioon ütleb, et tuleb edasi liikuda,“ selgitas näitlejanna toona.

Natali ja Velvo kohtusid, kui naine 2010. aastal Rakvere teatrisse tööle läks. 2013. aastal paar kihlus ning 19. juulil 2016 nad abiellusid. See kuupäev on neile olulise tähtsusega. „2012. aastal, kui Velvoga esimest korda koos Gruusias käisime, tehti meile seal just 19. juulil õigeusu traditsioonide järgi kiriklik paaripanek jumala palge ees,“ rääkis Natali 2016. aastal Naistelehele.

2016. aastal sündinud Viktoria on Natali esimene laps, 2019. sündis paaril teine. Velvol on varasemast abielust poeg ja tütar.