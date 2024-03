Kõik osalejad teada! Kanal 2 suursõu „Tähtede täht“ viimased kaks võistlejat on selgunud

Alates 17. märtsist tuleb kaheksal andekal artistil igal pühapäeval esineda uues žanris ning püüda seeläbi punkte nii stuudioekspertidelt kui ka televaatajatelt kodudes. Kahtlemata on nad kõik väga musikaalsed. Ent varem või hiljem tuleb neil esitada lugu stiilis, millega neil absoluutselt mitte mingit kokkupuudet pole olnud. „Nii lihtne on jääda oma mingisse mugavustsooni ka muusikas ja ma arvan, et ma tõesti vabal ajal või oma igapäevaelus ei paneks ennast sellesse olukorda, et ma valin endale näiteks pungi või ooperi laulu, mida laulda. Selles mõttes see saade annab ilusti selle võimaluse kätte,“ räägib Anett Kulbin.

Oma arvamuse ja ka hinded esinejatele ütlevad stuudioeksperdid. Seda paneeli juhib tänavu mees, kes kuulab muusikat nii hommiku-, lõuna-, kui õhtusöögiks. Melomaan Mart Juure juhtimisel harutatakse igas saates kahe külaliseksperdiga üksipulgi lahti kõik etteasted. Kulbin aga kriitikat ei karda. „Ma olen kriitika suhtes väga avatud. Nii palju kui on inimesi, nii palju on ka arvamusi ja eks artistiks olemisega käib alati kaasas igal juhul kriitika, nii et selles mõttes ei ole see uudne olukord,“ jääb laulja positiivseks.

Ekspertide arvamus ei ole aga ainuke, mis loeb. Oluline on ka enesekindlus, millega paistab silma võistleja Antti Kammiste. „Kes meist ei tahaks võita? Aga nagu öeldakse, tähtis pole mitte osavõtt, vaid võit,“ muheleb muusik.

Kuigi laiem publik on harjunud Kammistet nägema rohkem klaveri taga, paljastas Antti, et ta astub solistina lavale üsna regulaarselt. „Solistina lavale astumine juhtub päris tihti, vähemalt korra kuus. Üksi esinemine on tore, nagu ka selles saates osalemine, kus saan end solistina näidata,“ lisas ta.