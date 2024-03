Dakota Johnson „Madame Webi“ hävitavatest hinnangutest: ma ei tee enam kunagi selliseid filme

Valentinipäeva paiku jõudis kinolinadele filmikompanii Columbia Pictures toodetud Marveli koomiksitel põhineb linateos „Madame Web“. Tegemist on superkangelaste filmiga, kus peategelane, New Yorgi parameedik Cassandra Webb hakkab demonstreerima märke sellest, et tal on selgeltnägemise võime. Filmis peab ta oma minevikupaljastustega silmitsi seisma ning kaitsma kolme noort naist vastase eest, kes soovib nad hävitada. Filmis teevad kaasa mitmed Hollywoodi kuulsad nimed: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Tahar Rahim, Emma Roberts ja paljud teised.