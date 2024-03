Ozzy tervis on nii halb? Sharon Osbourne peab pärast viit „Big Brotheri“ võttepäeva sõitma tagasi koju

„Big Brotheri“ uus hooaeg alustas Suurbritannias sel esmaspäeval ning sel korral on see eriti eriline - osalisteks on ainult tuntud inimesed. Ühte majja on ööpäevaringselt kokku pandud Sharon Osbourne’i kõrval veel „X Factori“ kohtunik Louis Walsh, „Armastuse saare“ võitja Ekin-Su, printsess Catherine’i onu Gary Goldsmith ja paljud teised brittide seas tuntud näod.