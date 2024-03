Eesti suunamudija Türgis läbitud iluprotseduurist: ausalt öeldes poleks mul seda võib-olla vaja olnud

Juhani kirjeldas saates, et Istanbul on populaarne iluprotseduuride pealinn ning näiteks lennujaamades on märgata palju naisi ja mehi, kel kas nina või pea on pärast operatsiooni plaasterdatud või mütsid peas. „Mina olin üks nendest. Alguses läksin ja naersin, siis olin üks nendest,“ lausus suunamudija.