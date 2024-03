Ühele naisele kõik, teistele mitte midagi. 24 aastat topeltelu elanud Dumbledore’i kehastaja andis kogu varanduse oma ühele perele

Oma eraelu hoidis „Harry Potteris“ Dumbledore’i kehastanud filmistaar kiivalt varjatuna ning sellel oli ka kindel põhjus - näitleja jagas elu kahe naise vahel. Pärast tema surma mainiti artiklites, et Gambon oli 60 aastat abielus matemaatiku Anne Milleriga, kes olevat olnud ka mehe surivoodi kõrval koos nende ühise poja Fergusiga. Kuid Briti kõmumeedia andmetel oli nende pika liidu saladuseks see, et Gambon elas aastakümneid kaksikelu, millest olid teadlikud kõik osapooled.