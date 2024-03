FOTOD | Suured TV3 staarid on kohal! Vaata, kes on tulnud telekanali kevadhooaja avaüritusele

Kolm on seltskond juba 28 aastat! TV3 sünnipäevale pühendatud suures erisaates kutsume teid kaasa haaravale lennule läbi kõigi nende aastate. Mis on olnud kõige üllatavamad, naljakamad ja erilisemad saated? Kuidas läheb TV3 säravaimatel eetristaaridel? Mis on juhtunud kaamera taga? Millistest saadetest-sarjadest räägitakse siiani legende? Mõnusad meenutused TV3 tähtede värvikatest lugudest ja põnevatest arhiivihetkedest võtab kokku Annely Adermann.