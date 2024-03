Töö ja hobi koos! Endine telesaatejuht ja tuntud pulmaisa Tõnis Milling läks põnevat eriala õppima

„Kandideerisin eelmise aasta augustis Luua Metsanduskooli matkajuhi erialale,“ meenutab Tõnis. „Palju oli soovijaid, 125 inimest 24 kohale. Vedas, sain sisse. Kaks aastat on nüüd õpe väga lahedas koolis, kus on suurepärased õpetajad, meeldiv keskkond ja väga lahedad klassiõed-vennad.“

Mets ja kaugus inimasustustest on Tõnist kutsunud lapsepõlvest saati. Alati on teda enda sõnul huvitanud see, mis on taamal asuva puu ja künka taga ja millal kohtub ta ehk ootamatult ilvesega, kes puhkab ürgse puu oksal.