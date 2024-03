Selgus Mart Sandri mantlipärija! „Maskis lauljat“ hakkab juhtima tuntud näitleja

Viimaste nädalate jooksul on selgunud, et „Maskis laulja“ tänavusteks detektiivideks on Liina Kanarbik, Kristjan Jõekalda, Eda-Ines Etti ja Mart Sander. Viimase lisandumine paari päeva eest kinnitas aga levinud sahinaid, et hittsaade saab uue juhi.