Uus Kroonika podcast „TÄHETUND“ | Luisa Rõivas avameelselt: see ei ole loogiline, et elu läheb kogu aeg ülesmäge

Seekordses episoodis tuleb juttu poliitikast, spordist, isiklikest eneseületustest ja sellest, mis talle keerulistel hetkedel jõudu annab. Luisa Rõivas on olnud tänaseks uue riigikogu koosseisus aasta ja tõdeb, et tegu on äärmiselt põneva, kuid keerulise ajaga.

’’Kui enamik eeldaks, et ma tegelen igapäevaselt sisepoliitika, kultuuri- või sotsiaalteemadega, siis tegelikult see nii ei ole. Minu enda suur soov ja valik oli, et ma tahan olla väliskomisjoni liige. Mul on hea meel, et see mul ka õnnestus,’’ sõnab ta.