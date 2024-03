Kuhu kadus TV3 eetrist „Stuudio“? Asjasse on segatud Kristjan Jõekalda saade

Kroonika küsimusele, miks „Stuudio“ TV3 eetrist kadus, vastab TV3 turundus- ja kommunikatsioonijuht Annely Adermann: „Tõsi on see, et igal uuel telehooajal nii sünnib kui ka lõppeb saateid ja sarju ning nõnda on ka algaval telekevadel. TV3 argiõhtute kava on saanud mõnusat värskendust ja sellest tulenevalt on tehtud vaataja jaoks põnevaid muudatusi. Juba kell 18.30 algab Kristjan Jõekalda juhtimisel mõnus mälumäng „Kahevõitlus“, uudistetund algab kell 19 ning sellega seoses saab „Stuudiot“ näha pühapäevaõhtuti ja lausa tunnise saatena, kus jätkavad kõik praegused saatejuhid,“ selgitab Adermann, et muudatus tehti kavas Kristjan Jõekalda saate näitamiseks.

Mullu sügisel ei olnud teleedetabelis ühtegi TV3 saadet. Milliste ootustega TV3 kevadele vastu läheb? „TV3 kevadprogramm läheb inimestele korda – see on kindel! Loomulikult soovime jõuda võimalikult laia vaatajaskonnani. Seetõttu on ka telekava koostatud põhimõttel, et igaüks leiaks endale lemmiku. Kõige enam rõõmustab, et juba enne algust ongi mitmed uued saated väga oodatud. Näiteks „Taavi Mallega Aafrikas“, mille kohta laekus juba paari kuu eest kirju küsimusega, millal see ükskord ometi eetrisse jõuab. Või siis reedeõhtune „Kolmekas“, mis stardib 15. märtsil, ent on enne algust sotsiaalmeedias megahitt – „Kolmeka“ mitut eelklippi on vaadatud üle 100 000 korra! Või siis „Valetamisklubi“, mille tühistamistemaatika on väga aktuaalne ning pildikeel ja näitlejate tase suurepärased. Ja loomulikult koguperesõu „Maskis laulja“, mis lihtsalt naelutab jälgima. Kiidusõnu oleme juba saanud „Kahevõitluse“ ja sellele järgneva TV3 uudistesaate kohta, sest olevat väga mõnus õhtul koju tulles Jõekalda saatel töömõtted peast saada ja siis kohe päevauudised ära näha,“ selgitab Adermann Kroonikale.